AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "2. Kepez Kitap Fuarı'nı Ziyaret Etti

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, bu yıl ikincisi düzenlenen "Kepez
Kitap Fuarı"na ziyarette bulundu. Antalya
'da temaslarını sürdüren Ünal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
ve AK Parti Muratpaşa
Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç
ile Mimar Sinan
Kültür Merkezi'ndeki Kepez Kitap Fuarı'nı gezdi.
Fuarda stantları ziyaret ederek, birkaç kitap satın alan Ünal, yayıncı ve yazarlarla sohbet etti.
"Kepez Kitap Fuarı"nı organize eden Başkan Tütüncü'ye teşekkür eden Ünal, kitap fuarının çevreye duyarlı olduğunu anlattı.
"50 liralık kitap alanlar için bir portakal ağacı dikilecek. Portakal çiçeğinden ilham alınarak yapılan önemli bir organizasyon." diyen Ünal, Muratpaşa'da da aynı duyarlılığın öne çıkmasını temenni etti.
31 Mart'tan sonra Gökçen Özdoğan Enç'in, kültür, sanat, çevre, kitap fuarı gibi çevre duyarlılığını öne çıkaran çalışmaları olacağını aktaran Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in de turizmin başkenti Antalya'yı 2023'e 2053' taşımak için gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.