AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Esnafla Buluştu
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara'da esnaflarla bir araya geldi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, Ankara
'da esnaflarla bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Yenimahalle
ilçesinde bulunan Ostim esnafıyla bir araya geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından sağlık ürünleri üreten bir şirketi ziyaret eden Ünal, şirketin üretim bölümlerini dolaştı.
Ziyaretleri sırasında Ünal'a Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı İsa Mallı, AK Parti Meclis üyesi Abdulkadir Aydoğan
ve AK Parti Meclis üyesi Adayı Ekrem İnce eşlik etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:27 Kaynak: İHA
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