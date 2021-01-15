AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var"

15.01.2021 17:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde Türkiye'nin 156 ülkeye yardım ettiğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde Türkiye'nin 156 ülkeye yardım ettiğini bildirdi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ne gerçekleştirilen AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılan Usta, Kayseri'de kadınlarla ilk kez toplantı yaptıklarını söyledi.

Yol arkadaşlığının önemini vurgulayan Usta, salonda bulunan kadınlar olarak birbirlerini iyi tanıdıklarını dile getirdi.

Millete hizmet için çalıştıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Dünya zor bir dönemden geçiyor. Salgın dönemindeyiz. Bütün dünya sadece kendi derdine düşmüşken Türkiye elhamdülillah sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde umut ve merhamet eli olmaya devam ediyor. Sadece şu salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var. Biz bu yardımlarımızı gönülden yaptık. Her şeyimizi kaybetsek bile merhametimizi kaybetmeyen bir medeniyetin temsilcileriyiz ve bunu devam ettirmekle yükümlüyüz."

"Cumhurbaşkanımızın bizden tek isteği, çalışmak" diyen Usta bu görevi yerine getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

Bu ülke için fedakarlık gösteren kadınlara inandıklarını belirten Usta, bu yolda çalışan kadınları tebrik etti.

Usta, kadınların Türkiye'nin menfaati için kapı kapı gezdiğini ve bir şeyleri değiştirmek amacıyla büyük gayret sarf ettiğini vurguladı.

Kadınların 2023 hedefleri doğrultusunda mücadele ettiğini aktaran Usta, aldıkları sorumlulukların farkında olduklarını kaydetti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de kongrelerin bir toy, bir düğün havasında geçtiğini söyledi.

Kadınların tarih boyunca önemli işlere imza attığını belirten Özhaseki, bu görevi bugün de sürdürdüklerini hatırlattı.

Özhaseki, kadınların, yüzlerine kapı kapatanlara çiçek uzattığını vurgulayarak onların yaptığı fedakarlığı kimsenin yapamayacağını ifade etti.

Kadınların çalışmaları sayesinde iktidar olmalarının kolaylaştığına dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Allah'a çok şükür, batmış bitmiş bir iktidarın üzerine gelerek 18 yıldır adeta destanlar yazıyoruz. Dışarıda ne derlerse desinler, sosyal medyada ne üfürürlerse üfürsünler umurumuzda bile değil. Her alanda başarılıyız. Ekonomi, ulaştırma, enerji ve sağlıkta da binbir türlü engele rağmen başarılıyız. Hem içeride hem de dışarıdakilerin envaiçeşit fitnelerine rağmen bir taraftan ilk başladığımız günlerde Cumhuriyet mitingleri yapılıyordu. Danıştay saldırıları yapılıyor, suç üzerimize atılıyordu. Gezi olayları yapılmış, muhtıralar verilmiş, parti kapatma davaları açılmıştı. 17-25 gibi hukukçuların yaptığı bir darbe, 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi vardı. Bunlara da içeriden doğrusu hiç ummadığımız şekilde partilerden, ana muhalefet partisi de dahil destek verenler vardı. Bu zorluklara rağmen başarılı olduk."

İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ise büyük Türkiye davasına kadınların katkı sağladığını belirterek, "19 yıl boyunca hep sahadaydık. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız tüm dava arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Timuçin'in tek aday olduğu kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis ve İsmail Emrah Karayel ile Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Kayseri, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Salgın döneminde yardım ettiğimiz 156 ülke var' - Son Dakika


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