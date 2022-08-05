Özhaseki: Bir araya geldikleri 7'li grup, sokakta birbirlerini görseler selam vermezler - Son Dakika
Üye Girişi

Özhaseki: Bir araya geldikleri 7'li grup, sokakta birbirlerini görseler selam vermezler

05.08.2022 16:35

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin hiçbir stratejisi olmadığını belirterek, "Bir araya geldikleri 7'li grup sokakta görseler birbirlerine selam vermezler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin hiçbir stratejisi olmadığını belirterek, "Bir araya geldikleri 7'li grup sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbir gün olsun eşlerini yanına alıp öbürüne çay içmeye gitmemişlerdir. Dünya görüşleri birbirine benzemez. Sosyal olaylara bakışları birbirine benzemez ama Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı var ya bunların hepsini bir araya getiriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Denizli ziyareti kapsamında ilk olarak Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Özhaseki'ye AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ile Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Özhaseki daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililere seslenen Özhaseki, muhalefetin iki tane temel stratejisi dışında bir stratejilerinin olmadığını söyleyerek, "Belediyelerde neler yapacaklarını bilmiyorlar. Zaten taş üstüne de taş koymadılar. Genelde ne yapacakları da belirsiz. Ama şu iki strateji üzerine hareket ediyorlar. Bir Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasın da ne olursa olsun. Bir araya geldikleri 7'li grup sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbir gün olsun eşlerini yanına alıp öbürüne çay içmeye gitmemişlerdir. Dünya görüşleri birbirine benzemez. Sosyal olaylara bakışları birbirine benzemez ama Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı var ya bunların hepsini bir araya getiriyor. Evet siz böyle bir muhalefet yapabilirsiniz. Ama bunca muhalifin olduğu bir yerden de medeniyet doğmayacağını çok iyi biliyoruz. Bir masa etrafında oturmak için hangi sırada oturacağını bir ay tartışanlar, bir salona girerken 'Sen mi önden gireceksin? Ben mi önden gireceğim' diyenler, 1,5 ay birbirlerini yazarlar vasıtasıyla hırpalayanlar. Türkiye'nin devasa problemleri karşısında çözümü nerede üretecekler? Aynı bakmıyorlar ki zaten. Ama 'gel yıkalım' politikası. 'Gel devirelim' politikası. Hani şair diyor ya. 'Hadi gel şu Süleymaniye'yi yıkalım desen iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Hadi gel yeniden yapalım desen. Önce bir Sinan sonra da Süleyman gerek' Biz Süleyman'ımızı da bulduk. Sinan'ımızı da bulduk" dedi.

'NEREDEYSE ÜÇ SENE BİR ŞEY SÖYLEMEDEN İZLEDİK' Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya'da belediye başkanlığını CHP'nin kazandığını ifade eden Özhaseki, "Elbette bizde bir burukluk oluşturdu. Ama dedik ki hayırlı olsun. Vatandaşın takdiri böyleymiş. Vuku bulanda hayır vardır. Görelim. Allah bunlara hizmet nasip etsin. Güzel işler yapsınlar. Kendi içimizde dedik ki hiç muhalefet etmeyelim. Bu arkadaşlara bir cümle bile söylemeyelim. Çünkü biz yirmi yıldır, yirmi beş yıldır bu illeri idare ediyoruz. Şimdi onlara vatandaş imkan verdi. Hiç değilse iki üç sene sabırla izleyelim. Neredeyse üç sene bir şey söylemeden izledik. Ama karşılaştığımız manzara şu; daha taş üstüne taş koymadılar. Hiçbir yerde de yapmıyorlar. Ama bu arada bir uyduruk bahane; 'Bizim önümüzü kesiyorlar. Bize mani oluyorlar' yalanına başvurmaya başladılar" ifadelerini kullandı.2023 seçimlerine az bir zaman kaldığını söyleyen Özhaseki, "Bu seçim önemli bir seçim. Zannetmeyin ki bu seçim sadece bir Recep Tayyip Erdoğan seçimidir. Asla öyle değil. Zannetmeyin ki sadece Türkiye'de yapılan bir seçimdir. Hayır, sadece Türkiye için yapılmış bir seçim de değil. Bu seçimin bambaşka bir önemi var. Elbette Türkiye için bir seçimdir. Elbette cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ama bütün dünyadaki mazlumların da takip ettiğini hiç kimse unutmasın" diye konuştu.

Özhaseki, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.


YORUMLAR
500
AK Parti'li Özhaseki, Denizli'de partililere seslendi Açıklaması AK Parti'li Özhaseki, Denizli'de partililere seslendi Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 'Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 'Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özhaseki: Bir araya geldikleri 7'li grup, sokakta birbirlerini görseler selam vermezler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Özhaseki: Bir araya geldikleri 7'li grup, sokakta birbirlerini görseler selam vermezler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement