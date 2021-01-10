AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

10.01.2021 21:55
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğini belirtti.

"Sözde cumhurbaşkanı diyerek, milletimizin özgür iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanını hedef almak, cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmaya çalışmaktır." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Meşru ve demokratik yollardan seçilen cumhurbaşkanına saygı, millet iradesine saygının gereğidir. CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir."

Türkiye Cumhuriyeti, Hayati Yazıcı, AK Parti, Twitter, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika


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