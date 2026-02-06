AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

06.02.2026 10:16
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İlk gün de dediğimiz gibi her bir vatandaşımız sıcak yuvalarına kavuşuncaya, esnafımız huzur ve güvenle ticarethanelerinin kapılarını açıncaya kadar durmadan, yılmadan çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diledi.

11 ilde ve 108 bin kilometrekarelik bir alanda 14 milyon vatandaşı etkileyen büyük bir felaket yaşandığını hatırlatan Ala, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kaybettiklerimizi geri getiremesek de hayatın hızla normale dönmesi için 'Asrın İnşa Seferberliği'ni başlattık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, kararlılıkla yola çıktık. İlk temel, depremin 15. gününde atıldı, 45. günde ilk köy konutları teslim edildi ve 27 Aralık 2025 itibarıyla 455 bin 357 yeni, güvenli, modern konut ve yapının anahtarlarını sahiplerine teslim ettik. Bütün bunların yanında şehirlerin ruhu da ihya edildi. Tarihi dokular aslına uygun şekilde yeniden hayat buldu. 11 bin kilometrelik altyapı çalışması ile bölgenin geleceği için sağlam bir zemin oluşturuldu."

Bu büyük dönüşümün arkasında kararlı bir siyasi irade, seferber olmuş bir millet ve bu ikisini buluşturan güçlü bir inanç olduğunu belirten Efkan Ala, "Mühendisinden işçisine, kamu kurumlarımızdan sivil topluma herkes omuz verdi. Dünyaya afet sonrası hızla toparlanma konusunda 'Türkiye Modeli'ni armağan eden bu seferberlik, artık küresel bir referans haline gelmiştir. İlk gün de dediğimiz gibi her bir vatandaşımız sıcak yuvalarına kavuşuncaya, esnafımız huzur ve güvenle ticarethanelerinin kapılarını açıncaya kadar durmadan, yılmadan çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

