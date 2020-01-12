AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un akrabası toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un akrabası toprağa verildi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un akrabası toprağa verildi

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un akrabası Özay Haznedar Pilgir'in cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un akrabası toprağa verildi, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un akrabası Özay Haznedar Pilgir'in cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

Seyahat amacıyla gittiği KKTC'de rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybeden 84 yaşındaki Pilgir'in cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

Pilgir için Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Argan ve vatandaşlar katıldı.

Kurtulmuş'un annesinin amcasının kızı olan Özay Pilgir'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi Şeyh Ağacı mevkisindeki aile kabristanlığına defnedildi.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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