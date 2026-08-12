AK Parti Genel Sekreteri İnan: Artık önümüzde bir takvim yok teyit mekanizması var

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen "Terörsüz Türkiye" çerçeve yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin başarıyla ilerlediğini belirten İnan, yeni dönemde takvimden ziyade teyit mekanizmalarının esas alınacağını vurguladı.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ ÖNCÜLÜĞÜNDE TEYİT MEKANİZMASI KURULACAK"

Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yeni dönemin işleyişine dair şu açıklamalarda bulundu:

"Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzde artık bir takvim yok, bir teyit mekanizması var. Bununla ilgili zaten MGK’mızın ve güvenlik birimlerimizin ortaya koyacağı süreçler var. Ve özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız öncülüğünde kurulacak kurulun yapacağı önemli teyit mekanizmaları var. Bu teyitler de takip edildikten sonra, Terörsüz Türkiye süreci etap etap bu zamana kadar nasıl başarıyla, pozitif bir şekilde ilerlediyse inanıyorum ki bundan sonra da aynı titizlikle devam edecektir."

"21 YILLIK BÜYÜK BİR BİRİKİM VAR"

Yasa teklifinin Meclis'te 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla geçmesinin kritik bir mutabakat olduğunu belirten İnan, sürecin tarihsel arka planına dikkat çekti:

"İşin büyük bir bölümünün bu mutabakatla, 467 sayısıyla geçmesi çok çok kritikti. Kurumlarımız çok özverili bir çalışma yaptı, çok güzel bir temelde inşa edildi. Ancak bu sürece sadece bugünle sınırlı bakmamak lazım. Cumhurbaşkanımızın bundan 21 sene önce yapmış olduğu Diyarbakır konuşmasıyla birlikte ortaya çıkan büyük bir birikim ve tecrübe var. Bu tecrübe de en güçlü katkıyı bu sürece dahil etmiş oldu. Terörsüz bir coğrafyada huzurla, kalıcı bir şekilde en büyük eserlerimizden biri olacak bu icraat, gelecek nesiller için önemli bir adım olmuştur."

"MARJİNAL GÖRÜŞLERİN BARİKAT OLMASINA İZİN VERMEDİK"

Süreç boyunca gelen eleştirileri dinlediklerini fakat marjinal söylemlerin süreci tıkamasına müsaade etmediklerini vurgulayan İnan, sözlerini teşekkürle tamamladı:

"Eleştiri yapan kişilerin görüşlerini aldık ama eleştirilerine hapsolmadık. Marjinal görüşlerin bu sürece barikat olmasına Cumhur İttifakı asla izin vermedi ve bu konuda kararlı durduk. Kararlı duran, hangi siyasi partiden olursa olsun 'evet' oyu kullanan tüm milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz."