AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması
14.10.2020 10:25
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki çeken Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "cübbesini asması" gerektiğini bildirdi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki çeken Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "cübbesini asması" gerektiğini bildirdi.
Şahin, Twitter'dan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, şunları kaydetti:
"Milletimizin hafızasına kötü bir şekilde kazınmış ışık metaforu ile bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, cuntadan ve vesayetten yana olmuş, yargısal aktivizm sevdalısı, ara rejim heveslisi muhtıracı AYM üyesi jüristokratların yapması gereken bellidir, cübbesini asmak."
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