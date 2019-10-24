AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.