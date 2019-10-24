Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı...
Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı...

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı...

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı...

Mehmet Muş, AK Parti, Muş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:22 Kaynak: İHA
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AK Partili Muş, yeni vergi düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Konaklama vergisi geliyor
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