AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
21.10.2020 13:19
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Turan, mesajında, "Kamu yararı ilkesi gözeterek sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket eden, demokrasimizin güçlenmesine katkıda bulunan, çoğu zaman geç saatlere kadar süren çalışmalarımızda bizimle de mesai arkadaşlığı yapan kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi