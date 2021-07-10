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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan "erken seçim" tartışmalarına tepki - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan "erken seçim" tartışmalarına tepki

10.07.2021 11:33

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu dönemde 'erken seçim' demek eski Türkiye'nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu dönemde 'erken seçim' demek eski Türkiye'nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor." dedi.

Turan, AA muhabirine, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, 1,5 yılda bir hükümet değişikliği, koalisyonlarla zaman kaybetme, siyasi kavgalar ve yarışlar nedeniyle büyük bedeller ödediğini söyleyen Turan, "Bu bedellerin ödenmesine bağlı olarak Türkiye tartıştı ve bir karar verdi. 'Artık bu millet koalisyonlarla yönetilmeyi, 1,5 yılda bir seçim yapmayı değil, uzun yıllar iş yapmayı, başkanlık sisteminde olmayı daha kıymetli buluyoruz.' dedi. Milletimiz de 'Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi başkanlık sistemini tercih edelim ve artık 5 yılda bir seçim yapalım.' diye oyunu kullandı." şeklinde konuştu.

Türkiye'de sistemin değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bunu anlamayan, bu parametrenin değişmesini görmeyen insanlar, eski Türkiye'nin hastalıklarıyla sürekli, 'seçim' diyerek ülkenin gündemini boğmaya çalışıyorlar. Oysa millet bize 5 yıllığına görev verdi. 5 yıl boyunca bu milletin emaneti bizim omuzlarımızda. Biz de diyoruz ki 5 yılın bittiği güne kadar biz bu görevi yapacağız. 5 yılın bitiminde, bu görevin nihayete ermesinden sonra tekrar milletimize gideceğiz. Milletimizin takdirini alırız, almayız. Bu kararı ortaya koyacağız. Bu yüzden bu dönemde 'erken seçim' demek eski Türkiye'nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor."

"Bu ülkenin önünü açın"

Ekonomiyi büyütmek, demokrasinin önünde engeller varsa bunu kaldırmak durumunda olduklarını dile getiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışındaki işlerimiz, Mavi Vatanımız, Libya ile ilişkilerimiz, Suriye meselemiz var. Birçok konu var. Bu büyük gündemi, seçim tartışmasına boğmak hem ahlaka hem de vicdana aykırıdır. Bu ülkenin önünü açın, siyasi polemiklerle zaman kaybetmesine imkan vermeyin diye çağrıda bulunuyorum. CHP başta olmak üzere muhalefet; çalışsınlar, seçimlerin dönemi geldiğinde kazanma imkanı varsa kazansınlar ama bunu şimdi yalnızca kendi partilerindeki siyasi krizleri engellemek, kendi partilerinde seçim olursa başka yere gitme ihtimali ortadan kalksın diye vekillerini tutmak için yapılan bir söylem olarak görüyorum."

"Ana muhalefet resmen eriyor"

Dünyanın hiçbir yerinde normal şartlarda ana muhalefet partilerinin, milletvekili kaybetmeyeceğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Görüyorsunuz, ana muhalefet partisinden neredeyse her hafta bir istifa var. Muharrem İnce'yi, Mehmet Ali Çelebi'yi, Sera Kadıgil'i düşünün. Ana muhalefet resmen eriyor. 'Seçim olacak, gitmeyin. Listeye giremezsiniz aman dikkat edin.' tarzı yaklaşımla güya gündem belirlemeye çalışıyorlar. Kaç defa söyledik, bir daha söylüyoruz; seçimler zamanında yapılacak. Çünkü bu millet bize başkanlık sistemiyle bir emanet verdi. 5 yıl koalisyonsuz, kavgasız ve tartışmasız bir dönem olsun istiyoruz. Bu dönemin son anına kadar da milletin emanetini taşımaya niyetliyiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan erken seçim tartışmalarına tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan erken seçim tartışmalarına tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan erken seçim tartışmalarına tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan erken seçim tartışmalarına tepki

Bülent Turan, Muhalefet, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'erken seçim' tartışmalarına tepki - Son Dakika


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