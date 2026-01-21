Ak Parti Grup Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayrağımıza Uzanan O Kirli Elleri Muhakkak Bulacak, Hesabını O Hainlerden Soracağız" - Son Dakika
Ak Parti Grup Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayrağımıza Uzanan O Kirli Elleri Muhakkak Bulacak, Hesabını O Hainlerden Soracağız"

21.01.2026 13:15
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşananlara ilişkin, "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Milli Savunma ve Adalet Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır. Soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ve Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin güney sınırlarında ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı bir yapıya rıza göstermeyeceğimizi defalarca ilan ettik.  Suriye Devleti'nin ve Suriye Ordusu'nun tüm etnik kökenlerin, inançların, mezheplerin yan yana yaşadığı birleşik, tek bağımsız bir Suriye inşa etme mücadelesini, komşuları ve kardeşleri olarak yürekten destekliyoruz.

Son haftalardaki başarılı operasyonlarından dolayı Suriye Hükümeti'ni, Suriye Ordusu'nu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyoruz. Çatışmalar sırasında şehit olanlara Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz.

"Ateşkes antlaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Aynı şekilde dün varılan ateşkes antlaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi, Suriye'nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması, daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir. Terör örgütünün sıkıştığı bölgelerde varlığını devam ettirebilmesi zaten mümkün değildir. Bu aşamadan sonra provokasyonlara başvurmanın intihar anlamına geleceği çok çok açıktır.

Terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocuk yaştaki militanlarıyla, baskı ve şiddet uygulayarak sahaya sürdüğü sivil insanlarla, dün Nusaybin-Kamışlı sınırında yaptığı gibi şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle burada bir netice alma imkanı kalmamıştır. Dün varılan anlaşmaya riayet ederek silahları bırakmak ve meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur.

Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Milli Savunma ve Adalet Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır. Soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

