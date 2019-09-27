AK Parti Hadim teşkilatının aşure etkinliği

AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçe teşkilat binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, muharrem ayının şükretme, paylaşma, bereket, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.



İslam alemi için muharrem ayı ve aşurenin ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Duran, "Vatandaşlarımızla bu önemli günlerde beraber olmak güzel oluyor. Yüce Allah bizleri birlikten, dirlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. Bu ayda yaptığımız aşure sadece ağızları tatlandırmak için değil aynı zamanda insanların birbirlerine yaklaştırmasını, dostluğa, kardeşliğe ve barışa katkı sağlamasını diliyoruz. Bu gelenek asırlardır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Biz de teşkilat olarak bu geleneğin devam etmesinde katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.



Etkinliğe, AK Parti Konya Milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Saffet Duran, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.