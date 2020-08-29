AK Parti İl Başkanı Yanar, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı - Son Dakika

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 98. yıldönümü münasebeti ile yazılı bir mesaj yayımladı.

Tarih boyunca bir çok üstün başarılar kazanmış olan Türk milleti için Ağustos ayının gerçek bir zafer ayı olduğuna dikkat çeken Yanar, "Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık, zaferleri gibi Cumhuriyet'in ilanına giderken en önemli kilometre taşlarından birisi olan, Zafer Bayramı yine Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur" dedi. Türk Milleti'nin tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya teşebbüs eden her türlü girişimi boşa çıkardığını ifade eden Yanar; "Milletimizin özgürlüğünü muhafaza uğruna verdiği cansiperane mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 98. yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal komutasındaki kahraman ordumuzun kazandığı zafer, kazanılan bir muharebe olmakla kalmamış topraklarımızdaki işgali resmen sonlandırdığı gibi Cumhuriyetimiz 'in de en sağlam temel taşlarından birisi olmuştur. Bugün bizlere düşen, çok zor şartlar altında, büyük fedakarlıkla kazanılan Kurtuluş Savaşı ve bu destansı mücadele ardından kurulan Cumhuriyeti, birlik, beraberliğimizi koruyarak güven ve istikrar ortamı içerisinde gelecek nesillere nakletmektir. Büyük zaferin 98. yıldönümünde tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularla tebrik ederken bu büyük zaferin gururunu bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal'e ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - NEVŞEHİR