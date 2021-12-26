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AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı - Osman Nuri Kabaktepe - Son Dakika

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı - Osman Nuri Kabaktepe

26.12.2021 16:52

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerine kadar İstanbul'un her karışına ayak basmanın ve insanlara dokunmanın azmi ve gayreti içinde olacaklarını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerine kadar İstanbul'un her karışına ayak basmanın ve insanlara dokunmanın azmi ve gayreti içinde olacaklarını belirtti.

Kabaktepe, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesinde tüm teşkilat mensuplarıyla bir ara geldiklerini dile getiren Kabaktepe, "Yeniden büyüyen bir heyecanı gerçekleştirmek için hep beraber gayret ediyoruz. Teşkilatımız dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un 600'ü aşkın mahallesinde danışma meclislerimizi tamamladık. Mahalle başkanları danışma kampımızı gerçekleştirdik. Yine ilçe başkanlarımızın ve mahallerimizin kontrolüyle 39 ilçede AK noktalarımızla haftanın 4-5 günü İstanbul'un cadde ve sokaklarında tüm kardeşlerimizle buluşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kabaktepe, İstanbul'da 100 bine yakın ev ziyareti gerçekleştirdiklerini aktararak, binlerce esnafla bir araya geldiklerini kaydetti.

2022'de 39 ilçe meydanında ilçe yönetimleriyle çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Reisimizin önüne, 2023'te 90 bin sandık görevlimizle, 'Sandık tamam, İstanbul tamam.' diyerek içtimaya çıkmaya hazırlanıyoruz. Terimiz soğumadan, İstanbul'un her karışına ayak basmanın, her insanımıza dokunmanın azmi ve gayreti içinde olacağız. Bu çalışmaların tamamında büyük gayret ve fedakarlık gösteren kademelere, milletvekillerine, belediye başkanlarına, İBB Meclis grubumuza ve Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir'e teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul, hizmet siyasetini, insana değer veren siyaseti özlemiş. İstanbul bizi yeniden bağrına basmak için gün saymaktadır."

Kabaktepe, AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunu dile getirerek, salonu dolduranların da bu hareketin ruhunu taşıdığını söyledi.

Teşkilatı 2023 zaferi için koşmaya ve nefes nefese kalmaya davet eden Kabaktepe, "Bu davet, izzete, adalete, onurlu ve yaşanabilir bir dünyaya yapılan bir davettir. Bu davet Cumhurbaşkanımızı uykusuz bırakan, gece gündüz demeden mücadele ettiren bir davettir. Bu davet, Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya sevdasına ortak olmaya yapılan bir davettir." dedi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı - Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı - Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı - Osman Nuri Kabaktepe

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Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı - Osman Nuri Kabaktepe - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı - Osman Nuri Kabaktepe - Son Dakika
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