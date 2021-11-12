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AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi

12.11.2021 16:14
AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a, Azerbaycan Kooperasyon Üniversitesince fahri profesör unvanı verildi.

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a, Azerbaycan Kooperasyon Üniversitesince fahri profesör unvanı verildi.

Ayrım başkanlığındaki TBMM heyeti, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünde temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Kooperasyon Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette, Ayrım'ın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yer aldı.

TBMM heyeti, ziyaret kapsamında üniversite yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Azerbaycan Kooperasyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eldar Guliyev, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun artık dostluk değil, kardeşlik grubu olduğunu söyledi.

Guliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a gösterdiği manevi ve siyasi desteklere ilişkin, "Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet, iki devlet olduğunu tüm dünyaya kanıtladık. Sayın Şamil Ayrım da bu 44 gün boyunca bizim yanımızda oldu." dedi.

Etkinlikte Guliyev, Ayrım'a, üniversitenin fahri profesörlük unvanı ile madalyasını takdim etti.

AK Parti Kars Milletvekili Kılıç ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Ayrım'ın Azerbaycan sevdalısı olduğunu, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini daima Türkiye'nin hafızasında yaşattığını dile getirdi.

Kılıç, "Ayrım, profesörlük unvanını anasının ak sütü gibi hak ediyor. Çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç da konuşmasında Ayrım'ın Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin daha da pekişmesi için büyük çabalar harcadığını kaydetti. Tunç, profesörlük unvanı dolayısıyla Ayrım'ı kutladı.

Ayrım da kendisine takdim edilen profesörlük unvanı için teşekkür etti.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferinden bahseden Ayrım, Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte tarih yazdığını vurguladı.

Ayrım, bundan sonra da Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliğinin daha da güçlenmesi için çaba harcamaya devam edeceğini bildirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi

Milletvekili, Azerbaycan, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım'a Azerbaycan'da fahri profesör unvanı verildi - Son Dakika
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