Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Balıklı Rum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Arısoy, "İlk incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem yok. Duvarlar, taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar yok. Çatı yanmış durumda" dedi.

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi Bölümü'nde dün çıkan yangının ardından bugün çalışmalar devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren devam eden çalışmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, görevlilerden bilgi almak için hastaneye geldi. Hastane içerisindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Arısoy, "Teknik uzmanlarımızın vereceği karara bağlı ama ilk incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem yok. Tabii yangın geçirmiş bir bina. Basit bir tadilat, onarımla aşılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Kaya ve Arısoy'un ardından hastaneye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gelerek, yetkililerden bilgi aldı. "KISA ZAMANDA AYAĞA KALDIRACAĞIZ" Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy incelemelerin ardından yaptığı açıklamalarda, "Dün yangının ilk saatlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızla biz de konuştuk. Destek konusunda talimatları var. Bu sabah ilk iş valimizle birlikte Balıklı Rum Vakfı Başkanı ve Başhekimini ziyaret ettik. Hemen ardından arkamda gördüğünüz yanan binanın, yangın artıklarını temizlemek üzere şu anda 40 kişilik bir ekip, Zeytinburnu Belediyesi'nin ekibi binayı bir defa yangın artıklarından arındırıyor. Bir taraftan da burası tescilli bir yapı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzle konuştuk. Bölgeden koruma kurullarının müdürü, uzmanları gelip yerinde tespitler yaptılar. Bir an evvel burayı yeniden fonksiyonuna döndürmek için çalışıyoruz. Koruma kurulu kararları çerçevesince, mevzuat çerçevesinde inşallah çok kısa bir zamanda yeniden ayağa kaldıracağız. Bunun için görüşmelerimiz devam ediyor. Yangından arta kalan şeyin temizlenmesine ihtiyaç var. Sonra da bir tescilli yapıyı, yapının gereğine uygun proje çerçevesinde, koruma kurulu kararları çerçevesinde işlem yürütülecek. Biz de her gün aşama aşama takip edeceğiz. Çok kısa bir zamanda inşallah yeniden hastalarımızı, yaşlılarımızı bu binaya döndürmek nasip olur. Tekrar çok geçmiş olsun" dedi. "YAŞLILARIN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI BÜYÜK TESELLİ" Arısoy, "Herhangi bir hastanın ve yaşlının zarar görmemiş olması bizim için büyük bir teselli. Şimdi sırada bir an evvel yeniden binayı, aslına uygun olarak restore edip fonksiyonuna kavuşturmak meselesi kalıyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız başta olmak üzere valimiz, hepimiz takip halindeyiz. Biz de Zeytinburnu Belediyesi olarak bütün kadrolarımızla buradayız. Anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAŞIYICI UNSURLARDA PROBLEM YOK"

Arısoy, "Teknik arkadaşlarımızın yaptığı incelemeden elde edilen sonuç şu. Duvarlar, taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar yok. Çatı yanmış durumda. Giriş katında da çalışıldı. Binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok. Tabii ki basit tadilat, tamirat yapılması gereken, bütün binada yapılması gerekiyor ama binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok. Çatının kapanması lazım. Geri kalanı da çok büyük bir iş olmadığı kanaatindeyiz ama biraz da bu tabii teknik uzmanlarımızın vereceği karara bağlı ama ilk incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem yok. Tabii yangın geçirmiş bir bina. Basit bir tadilat, onarımla aşılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu.