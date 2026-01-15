AK Parti İzmir İl Başkanı Ödemiş'te İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Ödemiş'te İncelemelerde Bulundu

15.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilal Saygılı, Ödemiş'te yatırımları ziyaret etti ve çevre yolunun trafiği nasıl azalttığını vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş'te yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin incelemelerde bulundu.

Saygılı, programı kapsamında AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Daha sonra yapımı tamamlanan Ödemiş Güney Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunan Saygılı, Ödemiş'in tarihi, üretimi ve emeğiyle Ege Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Saygılı, 5 kilometre uzunluğundaki Ödemiş Güney Çevre Yolu'nun hizmete açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yol sayesinde Bozdağ, Birgi, Kaymakçı, Beydağ ve Kiraz'a giden araçlar şehir merkezine girmeden yönlendiriliyor. Ana arterlerdeki trafik yoğunluğu yüzde 35 azaltıldı. Daha önce 25 dakika süren çıkışlar, bugün 3 dakikaya indi. Bu sadece bir yol değil, vatandaşımızın zamanına değer veren, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getiren bir vizyon eseridir. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle konuşmaya devam edeceğiz. Ödemiş'e, İzmir'e hayırlı olsun."

Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda da incelemelerde bulundu. Saygılı, gençliğe, spora ve sağlıklı nesillere yapılan yatırımların önemine dikkati çekti.

Program kapsamında Ödemiş İlçe Sağlık Merkezi ile Tosunlar Mahallesi'nde yapımı devam eden afet konutlarını da ziyaret eden Saygılı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Saygılı'ya AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Ödemiş, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Ödemiş'te İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:12:38. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı Ödemiş'te İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.