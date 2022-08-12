AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

12.08.2022 17:30
AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, partisinin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, partisinin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'nin, Türk siyaset sahnesinde vatandaşların desteğiyle yerini aldığını bildirdi.

Ünal, 14 Ağustos 2001 tarihinin Türk demokrasi tarihine kutlu bir yürüyüşün başladığı tarih olarak silinmeyecek şekilde yazıldığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti 21 yıllık iktidarında yatırım, kalkınma ve adalet konularında tarihi adımları atmış ve ülkemize cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayanları yaparak milletimizin gönlünde ebedi bir yer edinmiştir. Başta ulaşım, sağlık, eğitim, adalet ve ekonomi alanlarında ülkemizi geldiği noktanın çok daha ilerisine taşımayı başaran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partimiz bugün 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümektedir.

AK Parti kadroları ve Genel Başkanımız tarafından büyük bir öneme sahip olan ilimizin partimiz ile 2023, 2053, 2071 hedeflerine hazır olduğunu bilmek, böyle kadim bir şehre AK Parti çatısı altında hizmet etmekte bizler için ayrı bir onur kaynadığıdır. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üstünde gören AK Parti anlayışının yer aldığı daha nice AK yıllara ulaşmak dileğiyle partimizin 21. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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