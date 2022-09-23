Karabük'e 1 milyon 187 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı - Son Dakika
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Karabük'e 1 milyon 187 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı

23.09.2022 17:30
Karabük'e 1 milyon 187 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, sağlık alanında harcanmak üzere Karabük'e 1 milyon 187 bin 820 lira ödenek aktarılmasını sağladıklarını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, sağlık alanında harcanmak üzere Karabük'e 1 milyon 187 bin 820 lira ödenek aktarılmasını sağladıklarını bildirdi.

Ünal ve Güneş'in yaptığı ortak yazılı açıklamada, Karabük'ün sağlık alanındaki beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini, çözümü noktasında ziyaret ve görüşmeleri hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizde sağlık alanında yaşanan büyük atılım ve gelişmeler, ilimizde de çok olumlu bir şekilde devam etmektedir. Karabük'ümüze 1 milyon 187 bin 820 lira sağlık ödeneği tahsis edilmiştir. Güçlü bir sağlık altyapısının hem toplumsal hem de bireysel anlamda ihtiyaç duyduğumuz en temel unsur olduğunun bilinci ile hareket ederek, sağlık alanındaki ilgili yatırım ve ödeneklerin ilimize kazandırmanın ve sağlık altyapımızı güçlendirmenin gayreti ve mücadelesi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aktarılan bu ödenek sayesinde ilimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının acil ve önem arz eden konuları büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür edildi.

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Kaynak: AA

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'e 1 milyon 187 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'e 1 milyon 187 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı - Son Dakika
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