Şeker ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaparak sıkıntı ve talepleri dinledi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan Mustafa Eryiğit'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Şeker, ilçenin eğitim ve öğretimiyle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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