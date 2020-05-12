AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in Hemşireler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Hemşireler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde çok önemli görevler üstlenen, tedavi ve bakımın uygulanmasında anahtar rol oynayan hemşirelerin, büyük sabır, hoşgörü ve özveri ile din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara sağlık hizmetleri sunmakta ve sağlık hizmetleri alanında büyük sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Hemşirelerin, "önce İnsan" diyerek yaz kış, gece gündüz demeden yurdun her köşesinde her koşulda üstlendikleri sorumluluğu eksiksiz yerine getirerek fedakarca çalıştıklarını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Özellikle yaşadığımız koronavirüs salgını döneminde tüm sağlık çalışanları ile birlikte en ön safta yer alan, çok önemli görevler üstlenen, insana hizmet ilkesine kendisini adamış, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin bugünlere gelmesinde çok önemli katkı sunan hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunarım. Başta Karaman'ımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar; sağlık, esenlik ve meslek hayatlarında üstün başarılar dilerim."