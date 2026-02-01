AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Toplandı

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, il yürütme kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yürütülen çalışmalar ele alınırken, devam eden projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okandan, Kayseri için inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.