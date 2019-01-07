Son Dakika Haberleri: AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Ziyaret

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Funda Eylem Özel'i ziyaret etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Ziyaret, System.String[]
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Funda Eylem Özel'i ziyaret etti.

Minsolmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, görevine yeni atanan Özel'e başarılar dileğinde bulundu.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için bakanlığın ciddi çalışmalarının olduğunu ifade eden Minsolmaz, Türkiye'de artık hiç bir şeyin eski gibi olmadığını aktardı.

Artık Türkiye'nin gelişen dünyaya ayak uydurduğunu belirten Minsolmaz, Türkiye'nin artık dünya ile yarış yapabilecek pozisyonda olduğunu kaydetti.

Özel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yapmaya özen gösterdiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:59 Kaynak: AA

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