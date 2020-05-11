AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Derebucak'ta - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya'nın Derebucak ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Akyürek, ilçede Derebucak Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyarette ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Kısa, bugüne kadar ilçeye hizmet noktasında önemli katkılar sağlayan Milletvekili Tahir Akyürek'e teşekkür ederken, "Bizleri ziyaretleriyle onurlandıran milletvekilimize şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."dedi.