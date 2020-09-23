Akyürek, ilçe emniyet müdürlüğü ile jandarma komutanlığına da ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

İlçe hakkında görüş alışverişinde bulunan Akyürek, Koçer ile Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Akyürek, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Kaymakam Yasin Şahin'i makamlarında ziyaret etti.

Son Dakika › Güncel › AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, Yalıhüyük'ü ziyaret etti - Son Dakika

TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı

Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun

Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı