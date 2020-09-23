AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, Yalıhüyük'ü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Yalıhüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Akyürek, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Kaymakam Yasin Şahin'i makamlarında ziyaret etti.
İlçe hakkında görüş alışverişinde bulunan Akyürek, Koçer ile Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.
Akyürek, ilçe emniyet müdürlüğü ile jandarma komutanlığına da ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:19 - Kaynak: AA
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