Kurtalan ilçesinde AK Parti 7. Olağan Kongresi sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı.
Kurtalan Bahçe Saray Konferans ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, konuşan AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, ilçedeki yatırımları aktardı.
Ören, ilçe merkezini ikiye bölen tren istasyonun ilçe merkezi dışına taşınacağını belirterek, TOKİ'nin ilçede yapmayı planladığı 120 konutluk projesinin yer belirleme çalışmalarının tamamlanarak yapımına başlanacağını kaydetti.
Kongrede, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, AK Parti Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven ve AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay da birer konuşma yaptı.
Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve çok sayıda partili katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Kurtalan Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika