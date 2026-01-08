Efkan Ala'dan Özgür Özel'e Cevap - Son Dakika
Politika

Efkan Ala'dan Özgür Özel'e Cevap

08.01.2026 16:09
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili, "Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çirkin ve seviyesiz itham ve iftiraların sözcülüğünü yapmakta ısrar ediyor. Siyaset üretememenin, uluslararası düzeyde saygınlık elde edemememin hıncıyla her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, yalana sarılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenadaki stratejik duruşunu anlamak için siyasi akıl ve devlet tecrübesi gerekir. Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır. Dünya gelişmelerini izlemek şöyle dursun, kendi hezeyanlarının içinde kaybolmuş durumda. Siyaset, bu tür düzeysiz iddiaları ciddiye alacak kadar hafif değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Dursun Özbek'i delirten talep Galatasaray'da olay kadro dışı
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
