AK Parti'li Kandemir partisinin Kütahya Merkez İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir partisinin Kütahya Merkez İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan-Ermenistan meselesinde de dünyanın neresinde olursa olsun elimizin, gönlümüzün yetmediği hiçbir coğrafya kalmadı.

AK Parti'li Kandemir partisinin Kütahya Merkez İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, " Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan- Ermenistan meselesinde de dünyanın neresinde olursa olsun elimizin, gönlümüzün yetmediği hiçbir coğrafya kalmadı. Bunu beraber başardık." dedi.

Kandemir, partisinin Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük badirelerden geçerek bu günlere geldiğini söyledi.

AK Parti kongrelerinin yeni bir geleceğe kapı araladığını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Bedeller ödedik, çokça sıkıntılar yaşadık ama Allah'a hamdolsun birliği, dirliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ettik. Şimdi önümüzde yeni bir yol var. AK Parti kongreleri yeni bir geleceğe kapı aralıyor. Hiç endişeniz olmasın, hep beraber çok güzel yarınlar inşa edeceğiz. Her günümüz mücadeleyle geçti, zoru arkada bıraktık. Şimdi gelecek çok daha aydınlık. Ekonomimiz yarın çok daha güzel olacak. Sakın bu sağda solda konuşan muhalefetin bu kötümser, esasında niyetlerini belli eden konuşmalarına asla prim vermeyin."

Kandemir, siyaset yaparken cesaretle, heyecanla çalıştıklarını ve Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurguladı.

"AK Parti sorunların üstüne cesaretle yürüyor"

AK Parti'nin sorunların üstüne cesaretle yürüdüğünü ifade eden Kandemir, "Bundan sonrası çok daha güzel. Doğal gazı da bulduk, yeni müjdeler de geliyor. Onun için çatlıyorlar, patlıyorlar. Onun için ne söylerlerse söylesinler, yaptığımız güzel işleri sıradanmış gibi göstermeye çalışsalar da itibarsızlaştırsalar da evelallah önümüz açık. Yeter ki inancımızı kaybetmeden, inandığımız yolda, sırat-ı müstakim üzere yürümeye devam edelim." diye konuştu.

Dünyadaki şu anda en tecrübeli liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve AK Parti kadrolarının kadınıyla erkeğiyle çok sayıda devlet adamı yetiştirdiğini dile getiren Kandemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çözemeyeceğimiz hiçbir problem, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yok. Bunlar onun için şaşırıyorlar. Yarım asır önce yeni bir dünya düzeni inşa edildi, Türkiye'yi yanaştırmadılar bile. Şimdi Türkiye olmadan konuşamıyorlar. Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan-Ermenistan meselesinde de dünyanın neresinde olursa olsun elimizin, gönlümüzün yetmediği hiçbir coğrafya kalmadı. Bunu beraber başardık. Bugüne kadar yaptıklarımızı küçük-büyük demeden anlatmaya devam edelim. Bu millet bugüne kadar gönlünde ayrı bir yere oturttu, yine oturtmaya devam eder. Çünkü biz bu millete aşığız."

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç yeniden bu göreve seçildi.

Kütahya Merkez, Doğu Akdeniz, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir partisinin Kütahya Merkez İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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