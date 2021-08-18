AK Parti'li Karaaslan, Afyonkarahisar'da Şehrim 2023 Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Şehrim 2023 projesinde ilişkin, şehrin geleceğinin ortak akılla oluşturulduğunda kıymetli ve sürdürülebilir olacağını belirterek "İçinden geçtiğimiz süreçle de birlikte şehre yatırım yapmanın da ötesinde risklerini iyi bilmek ve yönetebilmek de büyük önem arz etmektedir." dedi

Karaaslan, AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyesi ve çevre gönüllüsü gençlerle, Akaraçay Renkreasyon Alanı'nda bir araya gelerek doğa yürüyüşü yaptı. Burada gençlerle sohbet eden Karaaslan, yaptığı konuşmada, ziyaret ettiği illerde gençlerle o şehrin geleceğini konuşmanın önemli olduğuna inandığını söyledi.

Çevre gönüllüsü gençler için "Cemre" hareketi başlattıklarını anımsatan Karaaslan, "Cemreyi içimize düşen bir çevre hareketi olarak tanımladık. 'Cemre, havaya, suya ve toprağa düşer.' dedik. 'Şimdi de cemre içimize düştü.' dedik. Bunu da derken Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 20 yılda AK Parti olarak hayata geçirdiğimiz çok çok önemli çevreye dair projelerin, yatırımların ve sahip olduğumuz güçlü idealin bugün gençlerin sahiplenmesi ve taşıyıcısı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla siz de 'Ben de varım.' dediniz ve birer cemre oldunuz." diye konuştu.

Daha sonra kentteki termal bir oteldeki Şehrim 2023 Çalıştayı'na katılan Karaaslan, şehri geleceğe güçlü taşımanın ve hedeflere, projelere ve vizyonlara ulaşmak için ortak akılla ilerlemeyi konuşacaklarını ifade etti.

Karaaslan, Milli Mücadele'nin önemli adımlarının atıldığı Afyonkarahisar'da, bu şehre yüklediği temel misyon açısından kıymeti olduğuna işaret ederek "Bugün şehirlerimizi konuşuyoruz ama bir yandan da son dönemde ülkemizdeki şehirlerin karşı karşıya kaldığı maalesef büyük acılar yaşadık." dedi.

"Şehrin geleceği ortak akılla oluşturulursa kıymetli ve sürdürülebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2019'da "Şehrim 2023" çalışmasını başlattıklarını hatırlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Genellikle projeler başlar, bir süre devam eder ve biter. Biz bu projenin sürekliliğini ve bu yola çıkış hikayesini farklı şehirlerde yansımalarını çok önemsiyoruz. Şehrim 2023'te bugün Afyonkarahisar'da çevre, şehir ve kültür alanlarında kente dair katkılarınızı almayı çok önemsiyoruz. Şehrin geleceği ortak akılla oluşturulursa kıymetli ve sürdürülebilir. İçinden geçtiğimiz süreçle de birlikte şehre yatırım yapmanın da ötesinde risklerini iyi bilmek ve yönetebilmek de büyük önem arz etmektedir. Çevre konusu bugüne kadar sadece çevre sevgisi ve hassasiyetiyle açıklanabilen bir konuyken bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği kriziyle artık yönetilmesi çok zor. Ama her ülkenin elinden geldiğinin en iyisini yapmasını gerektiren ve aşırı hava olaylarıyla birlikte bütün dünyayı etkisi altına alan bir başka dönemi yaşıyoruz."

Toplantıda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çalıştay, soru cevap şeklinde devam etti.