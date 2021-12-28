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AK Parti'li Özhaseki'den "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki'den "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin değerlendirme Açıklaması

28.12.2021 10:37
AK Parti'li Özhaseki'den "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin yarıştığı bir dünyada muhalefetin yaptığı gibi algı belediyeciliği ile şehirlerimizin alabileceği hiçbir mesafe yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin yarıştığı bir dünyada muhalefetin yaptığı gibi algı belediyeciliği ile şehirlerimizin alabileceği hiçbir mesafe yoktur. AK belediyeler olarak polemik değil eser siyaseti, yalan değil hizmet siyaseti, iftira değil hak ve hakikat siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Kızılcahamam'da yapılan, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, 2019 yerel seçimlerinden sonra belediyelerin yaptıkları hizmetleri genel anlamda değerlendirdiklerini ve toplantının verimli geçtiğini belirten Özhaseki, belediyelerin 2023'e giderken dikkat etmeleri gereken hususları, belediyecilik vizyonlarını ve manifestodaki ilkelerini konuştuklarını anlattı.

Şehirlerin geleceğinin, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunun için, bilgiye ve tecrübeye ihtiyaç var. Akil isimlerin tespitleri ve tavsiyelerine ihtiyaç var. Bunları elde etmek için istişare meclislerinden yeterince yararlanmak gerekiyor. Bizler istişarenin hikmetine inanıyoruz. Ortak aklın vizyonumuzu genişleteceğini ve hizmetlerimize yeni boyutlar katacağını biliyoruz."

İstişare kanallarını sürekli açık tuttuklarını ve belediyecilikteki sloganlarının, "İnsana hizmet, mahlukata şefkat ve tevazu" olduğuna işaret eden Özhaseki, "Bu anlayışımızdan asla ödün vermiyoruz. AK belediyeler olarak bizler çalışıyoruz, gayret ediyoruz, eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Milletimizin duasını almak için de gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"AK Belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır"

Çalışmalarından ötürü tüm belediye başkanlarına teşekkürlerini ileten ve AK Parti'li belediyelerin 2023 seçimlerine hazır olduklarını dile getiren Özhaseki, "Çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık. Biz, seçim olsun, olmasın her dönem vatandaşımız için çalışan, vatandaşımıza hizmet eden, milletle iç içe ve milletle birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışına sahibiz. AK belediyelerimiz, ilk günkü aşk, heyecan ve coşkuyla milletimiz ve memleketimiz için çalışmaya devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı kapsamında AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un tecrübe paylaşımında bulunduklarını, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Çiğdem Karaaslan'ın da gündemi değerlendirdiklerini ve sunum yaptıklarını hatırlatan Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da bakanlıkların faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

Belediye başkanlarının da şehirleriyle ilgili konularını bakanlara aktarma fırsatı bulduklarına dikkati çeken Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasında, belediye başkanlarının dikkat etmesi gereken hususları ve sorumlulukları tek tek anlattığını, yerel yönetimler vizyonunun ve 2023 hedeflerinin altını çizdiğini vurguladı.

Mehmet Özhaseki, "Bugün ülkemizde, 1390 belediye bulunuyor. Bunların içerisinde 805'i AK Parti'li, 231'i MHP'li, yine aynı ittifak içerisinde 5 tane de BBP'li belediyemiz var. Yani 1390 belediyeden Cumhur İttifakı olarak bizler son seçimlerde tam 1041 belediyeyi kazandık ve ilçeler bazında nüfusun yüzde 64'üne Cumhur İttifakı olarak yine bizler hizmet ediyoruz. Bu sonuçlar, milletimizin ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanına ve onun ittifakına olan güvenini de açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin, 2023 seçimlerinden muzaffer olarak çıkmak olduğuna işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak belediye hizmetlerini insanların müşterek ihtiyaçlarını gideren mekanik bir organ olarak değil, bir medeniyet yürüyüşü olarak değerlendirmekteyiz. Şehircilik hizmetleri olarak öncelikli hedefimiz, hizmet ve eser bırakma esaslı anlayışımızın tüm il ve ilçelerimizde hakim olmasıdır. Zira şehirlerin yarıştığı bir dünyada muhalefetin yaptığı gibi algı belediyeciliği ile şehirlerimizin alabileceği hiçbir mesafe yoktur. AK belediyeler olarak polemik değil eser siyaseti, yalan değil hizmet siyaseti, iftira değil hak ve hakikat siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz, hamdolsun."

AK Parti'li Özhaseki'den Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı na ilişkin değerlendirme Açıklaması

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Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki'den 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Özhaseki'den "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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