AK Parti'li vekilin 15 Temmuz şiiri Litvanca yayımlandı - Son Dakika

AK Parti'li vekilin 15 Temmuz şiiri Litvanca yayımlandı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın 15 Temmuz şiiri Litvanca yayımlandı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın 15 Temmuz şiiri Litvanca yayımlandı.

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Ak Parti eski Osmaniye Milletvekili Dr.Suat Önal'ın 15 Temmuz şiiri Litvanca yayımlandı. Hoton Yayın; Litvanya Milletvekilli Egidijus Vareikis ile Ak Parti eski Osmaniye Milletvekili Dr.Suat Önal'ın şiirlerini "Karvelide/Kelebekler" kitabında buluşturdu. Kitapda Önal'ın 15 Temmuz darbe girişimini anlattığı "Vatana İhanet" şiiri de ilk kez Litvanca'ya çevrilerek Litvanya'nın gündemine 15 Temmuz hain darbesi girmiş oldu.


Hoton Yayın, Karvelide/Kelebekler şiir kitabını kamuoyuna şu şekilde tanıttı:


"İnsanoğlu'nun yaratılış kodları yazı, rakam ve nota olarak bilinir. Elbette ki harfler ve kelimelere tutunmaktan başka çaresi olmayan şairler, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun "gönül dili" denen büyük keşfin mimarlarıdır.


Yaşadıkları coğrafya, demografik ve kültürel yapı farklı da olsa; Baltık ülkesi Litvanya'dan, Asya ile Avrupa'nın köprüsü Türkiye'den iki önemli siyaset insanı ilk defa bir şiir kitabında güvercin ve kelebekler gibi insanlık için kanat çırpıyorlar.


Karvelide/Kelebekler şiir kitabı, fen bilimlerinde doktora yapmış Egidijus Vareikis ve Suat Önal'ın kaleme aldığı toplam 88 şiirinden oluşuyor. Ortak paydaları ve okuyuculara mesajları ise hamuru aşk ile yıkanmış insan olmak" - ANKARA

Suat Önal, Osmaniye, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li vekilin 15 Temmuz şiiri Litvanca yayımlandı - Son Dakika
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