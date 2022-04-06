AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 15:22
AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yayman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun özgür sesi olarak Milli Mücadele'mizi tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı 102 yaşında. Dünyanın her noktasında mazlum ve mağdurların sesi olarak Türkiye'nin bir markası haline gelen Anadolu Ajansına nice asırlar dilerim."

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti, Hatay, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:28 Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Volkan, Asya'nın planını çözecek mi?
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Cornelia'nın hain planı karşısında Osman Bey ne yapacak?
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement