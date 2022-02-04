AK PARTİ'Lİ ZENGİN ATATÜRK HEYKELİNE YAPILAN EYLEMİ KINIYORUM - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıyla ilgili Samsun'da Atatürk heykeline yapılan eylemi kınıyorum. O eylem benim kalbimi acıtan bir konudur. Atatürk bu ülkenin bir değeridir dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Tokat'ta basın mensupları ile bir araya geldi. Kentte Tokat Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısına Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyit Aldemir de katıldı. Toplantıda konuşan Özlem Zengin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıyla ilgili, Samsun'da Atatürk heykeline yapılan bu eylemi kınıyorum. Yapılan bu eylem benim kalbimi acıtan bir konudur. Bugün keşke biz de gitseydik. Biz de 'buradayız' deseydik. Bunu önemsiyorum. Atatürk bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimsenin ona söz söylemesini istemeyiz. Bu manada bakıldığı zaman bunun altında bir kasıt var mıdır Savcılık bunu araştıracaktır. Bunun arkasında bir örgüt var mıdır, yoksa bireysel bir eylem midir Bu bir bireysel eylem olsa bile insanları rahatsız etti. Rahatsız olmakta da haklılar. Bu manada bize düşen şey, hukuki manada yapılması gereken ne ise yapmaktır dedi.