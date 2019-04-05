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AK Parti'lilerden Başkan Arvas'a Ziyaret

2 saat önce

AK Parti'lilerden Başkan Arvas'a ziyaret Başkan Arvas, kendini ziyarete gelen misafirlerine Arvas Mahallesi'ndeki evinde öğlen yemeği verdiVAN - Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Meki Arvas'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti'lilerden Başkan Arvas'a ziyaret
Başkan Arvas, kendini ziyarete gelen misafirlerine Arvas Mahallesi'ndeki evinde öğlen yemeği verdi

VAN - Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Meki Arvas'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.
AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve bazı partililer, 31 Mart 2019 seçimlerinde Bahçesaray ilçesinde yüzde 65.48 oy alarak belediye başkanı seçilen Meki Aravas'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Milletvekilleri ve partililer, ilk önce AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek buradaki partililerle bir araya geldiler. Başkan Türkmenoğlu, partililer adına Meki Arvas ve ilçe başkanı Cumali Sabırı'ya çiçek verdi. Ardından emeği geçen partililere ve vatandaşlara yönelik teşekkür konuşması yaptı. Buradaki tebrik konuşmalarının ardından heyet, Bahçesaray Kaymakamı ve eski Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Bahçesaray ilçesine verdikleri emekten dolayı Kaymakam Şatıroğlu'na teşekkür eden heyet, daha sonra Başkan Arvas'ın, misafirlerine Arvas Mahallesi'ndeki evinde verdiği öğlen yemeğine katıldılar. Geçtiğimiz hafta başı emekli olan İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası misafirler ilçeden ayrıldı.
Yemek sonrası İHA'ya açıklama yapan Meki Arvas, "Bu zafer aslında Bahçesaray halkının zaferidir. İnsanları severseniz, sayarsanız, ötekileştirmezseniz insanlarda sizi sever. İnsanların zaten ecdadımıza bir muhabbetleri var. Ama bizde bu insanlar hiçbir zaman kibir gurur görmediler. Her zaman sevgilerimizi onlarla paylaştık. Bunun karşılığını da verdiler. İnşallah Rabbim bizi de onlara karşı mahçup etmez hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Bu insanlar her şeye layıktır. Rabbim inşallah bizi onlara karşı mahçup etmesin" dedi.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Seçimden önce de sizinle yaptığımız röportajda o gün de söylemiştik liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 65'inci yaş dönümü Van plakasını İnşallah Allah'ın izniyle yüzde 65 ile Bahçesaray'a hediye edeceğiz sözünü vermiştik. Biz de bu sözü yerine getirmek için canla başla belediye başkanımızla, belediye meclis üyelerimizle, kadın kollarımızla, ana kademe ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı mı Gülşen Orhan'la birlikte alanlarda hiç durmadan çalıştık. Rabbime binlerce hamdü senalar olsun ki yüzde 65, 48'lik bir oy oranıyla aldık. Bahçesaray'ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettik. Bunun mutluluğunu tüm Bahçesaray halkı ile birlikte yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra ilçemize güzel yatırımlar olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:30 Kaynak: İHA

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