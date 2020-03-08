AK Parti Manisa Milletvekili Kıvırcık'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kıvırcık mesajında, kadınlarının güçlü olmadığı toplumların refahının mümkün olmadığını belirtti.

Kadınların, tüm insanlığın ilk öğretmeni olduğunu bildiren Kıvırcık, mesajında şunları kaydetti:

"Bir toplumda kadın ne denli güçlü ise o toplum da o denli güçlüdür. Çıktığımız yolda bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük, inşallah bundan sonra da mücadeleyi yine birlikte vereceğiz. Bu noktada biz kadınlar için sadece bir gün değil, yılın her günü hepimize aittir. Mücadeleden, çalışmaktan, zorluklardan korkmayan her alanda özverili kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun."