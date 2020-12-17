AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, yıkımın yapıldığı mahalle sakinlerini ziyaret etti.
Gökmen, Söğüt ve Bozburun mahallelerini ziyaretinde kaçak yapılara yönelik yıkımların yasal sürecin tamamlanmasından sonra gerçekleştiğini söyledi.
Mahalleliyi dinlediklerini aktaran Gökmen'e ziyaretinde AK Partili Marmaris Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den yıkımın yapıldığı mahallelere ziyaret - Son Dakika