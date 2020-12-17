AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den yıkımın yapıldığı mahallelere ziyaret - Son Dakika

Mahalleliyi dinlediklerini aktaran Gökmen'e ziyaretinde AK Partili Marmaris Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, yıkımın yapıldığı mahalle sakinlerini ziyaret etti.

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