AK Parti Meclis Grubu belirlendi! Grup başkanlığına Abdullah Güler seçildi - Son Dakika
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AK Parti Meclis Grubu belirlendi! Grup başkanlığına Abdullah Güler seçildi

03.06.2023 14:22

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler seçilirken, Grup Başkan vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi. Ayrıntılar geliyor...

AK Parti Grubu, TBMM'nin yeni çalışma döneminde görev yapacak olan Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerini seçti. Önceki dönemde Grup Başkanı olan İsmet Yılmaz'ın yerine Abdullah Güler seçildi.

5 İSİM GRUP BAŞKANVEKİLİ OLDU

Yeni Grup Başkanvekilleri ise Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Buna göre Zengin ve Akbaşoğlu önceki dönemde olduğu gibi başkanvekilliği görevlerini sürdürecek.

Son Dakika: AK Parti Meclis grubu belli oldu! Grup başkanlığına Abdullah Güler seçildi

ERDOĞAN MECLİS'TE YEMİN EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak. Törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

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Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdullah Güler, Özlem Zengin, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Meclis Grubu belirlendi! Grup başkanlığına Abdullah Güler seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Meclis Grubu belirlendi! Grup başkanlığına Abdullah Güler seçildi - Son Dakika
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