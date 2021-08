AK Parti Milletvekili Aksal: "Vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde mazlum ülkelere de yardım ettik" - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesi vatandaşlarına ağrı kesici bulamazken biz kendi vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine de yardım ettik." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, burada yaptığı konuşmada, yangınlar ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi ve bu bölgelerde yaraların en kısa zamanda sarılacağını belirtti.

AK Parti olarak 20 yılda "hayaldi" denilen birçok işi gerçekleştirdiklerini belirten Aksal, "Sağlıktan ulaştırmaya, ekonomiden savunmaya geldiğimiz noktanın belki birçoğunu biz bile hayal edemiyorduk. Dünyayı kasıp kavuran bir pandemi süreci var. Bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesi vatandaşlarına ağrı kesici bulamazken biz kendi vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine de yardım ettik." diye konuştu.

Aksal, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diklenmeden dik durmayı ve öz güvenini kazandığını kaydetti.

Edirne'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu dile getiren Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne aynı zamanda Balkanların başkenti. Serhat şehri Edirne, Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış fetihlerin başladığı Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu şehir, çok önemli. Bugün baktığınızda Arif Nihat Asya'nın şiirinde dediği gibi dünyanın en güzel minarelerinin olduğu bir şehir. Trakya'nın tapusunun olduğu bir şehir. Ama maalesef bunu siz de göreceksiniz ki belki de Türkiye'nin en bakımsız şehirlerinden bir tanesi. Bunun nedeni de AK Parti'nin genelde iktidar olmakla birlikte yerelde iktidar olmadığı için yereldeki hizmetlerinden mahrum kalması. İnşallah yereldeki hizmetleri de Edirne'ye getirmek bize nasip olacak."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yangınlar ve selde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Orman yangınlarının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ülke olarak yüreklere su serptiğini aktaran İba, "Afetlerin etkili olduğu bölgelerde, devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmektedir. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Bu yaraları da beraber saracağız inşallah." dedi.

Salgın sürecinde alınan maddi ve manevi tedbirler ile devletin esnafın yanında olduğunu dile getiren İba, şöyle devam etti:

"Açıklanan destek paketlerimiz esnaflarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. İnşallah alınan tedbirler ve aşılamada aldığımız yol sayesinde bu salgın sürecini de atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Bugün Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimizin 20. yaş günü. Böylesi bir ekibin böylesi bir gönül ve dava birliğinin bir parçası olmaktan duyduğum gururu ve mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim. Partimizin, davamızın, bu milletin uğruna çıktığımız yolumuzun 20. yaş günü kutlu olsun. 20 yılı geride bırakmışken biz her dem genç, her dem dinamik, halkını seven, devletine inanan, yerelde Edirne'mizin refahı, mutluluğu ve kalkınması için yüreklerini ortaya koymuş bir büyük ekibiz."

İba, AK Parti, Edirne ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.