AK Parti Milletvekili Çelik, Antakya Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, eski Antakya Stadyumu yerine yapılacak Antakya Millet Bahçesi çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Çelik, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen ile çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgilerden bilgi aldı.

Antakya Millet Bahçesi projesinin Hataylılar tarafından merakla beklendiğini aktaran Çelik, "İçerisinde ayrı ayrı olmak üzere, defne, zeytin bahçesinin yanı sıra çoklu oyun, spor ve egzersiz bahçesi bisiklet, yürüme yolları ve oturma alanları olacak. Ayrıca, otopark, millet kıraathanesi, kütüphane, mescit, festival çadırı gibi alanlar kıymetli hemşerilerimin hizmetinde olacaktır. Millet bahçemiz, şehrimize sosyal, kültürel ve ekonomik değer katarken aynı zamanda bir cazibe alanı haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, projenin tamamlandığında şehre yakışır estetik bir görünüm alacağını kaydetti.