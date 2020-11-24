AK Parti Milletvekili Gülaçar'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Osman Nuri Gülaçar, mesajında, "Bir ülkenin en büyük gücü parası, topu, tankı, tüfeği değil inançlı ve eğitimli gençleridir. Güçlü bir ülke ancak bilgiyi bilince işleyen gençlik ile mümkündür. Bu minvalde en büyük sorumluluk elleri öpülesi öğretmenlerimizindir. Her daim olduğu gibi dünyayı değiştirmek isteyen insanı işlemek zorundadır. İnsan zanaatkarı öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emekleriniz için yüreğimle teşekkür ediyorum" dedi. - VAN