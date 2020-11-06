AK Parti milletvekilleri Ünal ve Güneş'ten KARDEMİR'in yeni yönetimine "hayırlı olsun" mesajı - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının ardından belirlenen yeni yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Ünal ve Güneş tarafından yayımlanan ortak mesajda, "2 Kasım'da yapılan KARDEMİR seçimli olağanüstü genel kurulunda seçilen tüm yönetim kurulu üyelerine 'hayırlı olsun' diyor, birlik beraberlik içinde çalışmalarını ve başarılı olmalarını diliyoruz. Yeni oluşacak yönetimle birlikte KARDEMİR'in üretim, istihdam, idari ve teknolojik kapasitesinin artmasından büyümesinden ve yükselmesinde n her Karabüklü gibi bizler de memnuniyet duyacağımızı ifade ediyor, başta yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere Karabüklü hemşehrilerimize ve KARDEMİR çalışanlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.