AK Parti Milletvekilleri Zonguldak'taki gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti Milletvekilleri Zonguldak'taki gelişmeleri değerlendirdi

14 dakika önce

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ile Hamdi Uçar; Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek Zonguldak genelinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

AK Parti Milletvekilleri Zonguldak'taki gelişmeleri değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ile Hamdi Uçar; Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek Zonguldak genelinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.


AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ile Hamdi Uçar beraberinde AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Milletvekillerini belediye binası girişinde karşılayan Başkan Demirtaş korona virüs salgını başladığı günden bu yana beldede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Son zamanlarda bildiğiniz üzere Korona virüs illeti ile mücadele ediyoruz. Korona virüs salgını ilk başladığı günden bu yana Gülüç Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarının binaları başta olmak üzere, mahallelerimiz, cadde ve sokaklarımız, parklarımız ve binalarımızı dezenfekte ettik. Kendimiz aracımızın üzerine kabin oluşturup püskürtme ile iki günde bir mikrobu kırmak için dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine maske, dezenfekte ve ıslak mendilden oluşan bir set hazırlayıp kapı kapı her eve dağıtımını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerimizin kumanya başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Belediye meclis üyelerimiz, belediye personelimizle birlikte 24 saat Gülüç halkımızın hizmetindeyiz. Ben buradan bir kez daha sağlık çalışanlarımız olmak üzere emniyet, jandarma ve tüm kamu çalışanlarımıza korona virüs salgını ile mücadelelerinden dolayı alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum. Gülüç halkına evlerinizde kalın diyorum. Biz 7 gün 24 saat onların emrindeyiz. İnşallah hep birlikte bu illetten kurtulacağız. Yine hep birlikte güzel günlerde buluşacağız. Ben buradan önümüzdeki günlerde gireceğimiz Ramazan ayının tüm Gülüç halkına ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ayrıca başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız olmak üzere tüm Gülüç halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."


AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar çalışmalarından dolayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Uçar ziyarette yaptığı konuşmasında Hamdi Uçar "Bu gün Milletvekilimiz Polat Türkmen ile birlikte Ereğli ve Alaplı'daki hastanelerimizi, sağlık çalışanlarımızı ve yöneticilerimizi ziyaret ediyoruz. Meclisimizin 10 günlük mesaisinden sonra bölgemizde ki faaliyetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Milletvekilimiz Ahmet bey Devrek, Çaycuma ve Gökçebey bölgesinde. Belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi çok önemli ve hassas bir dönemden geçiyoruz. Biz hastanelerimizin başhekimleriyle sürekli telefonla görüşüyoruz, bu gün de yüzyüze görüştük. Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımızın her türlü ihtiyaçları hem hükumetimiz hemde sağlık bakanlığı tarafından yerine getirilmeye çalışılıyor. Büyük bir gayret ve çaba içerisinde çalışmalar yapılıyor. Belediyelerimiz vatandaşlarımızın maske, dezenfekte, temizlik malzemesi vede gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm belediye başkanlarımıza gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Böylesi kriz dönemlerinde el ele vererek vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasında birlik ve beraberliğin önemli olduğuna inanıyoruz. Gayretli çalışmalarından dolayı başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emniyet, jandarma, belediye ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca gayretlerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki ve bölgemizdeki gelişmeler iyi yönde. İnşallah bu musibetten de bir an önce kurtuluruz, ülke ve bölge olarak normal yaşantımıza döneriz" dedi.


AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise hem ülkemizde hemde Zonguldak bölgesinde gelişmelerin güzel olduğunu belirterek tedbirlere uyulduğu takdirde Korona virüs belasından en kısa sürede kurtulunacağını ifade etti. Türkmen konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Bu gün değerli kardeşim Hamdi bey ve Ahmet beyle beraber ilçe ve beldelerimizi geziyoruz. Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve hastanelerimizi ziyaret ediyoruz. Eksiğimiz ve noksanımız var mı onları konuşuyoruz. Yaklaşık 12 gündür kanunların çıkması için mecliste gece gündüz aba sarf ediyoruz. Bu süreçte her kes tek yürek olmuş bir belanın üstesinden gelmek için devletimizle milletimizle valisinden, kaymakamından, belediye başkanı, STK'lar, sanayicilerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Allah hepsinden razı olsun. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün ülke insanımıza bu musibetten en kısa sürede kurtulup Ramazanımızı ve bayramımızı kedersiz, sıkıntısız kutlamak istiyoruz. Evde kalan yaşlılarımız var. Onlara minnet borcumuz var. 38-40 gündür evlerindeler, kolay değil. Cenazelerimizi bile bizim inancımıza ve töremize göre garip kalmış şekilde kaldırıyoruz. Ama dünyaya baktığımız zaman biz iyi konumdayız. İyi ki bu yatırımları sağlığa yapmışız. Cumhurbaşkanımızdan, sağlık bakanlarımızdan ve çabası olan herkesten Allah razı olsun. Bu kadar alt yapımız var ki sıkıntı çekmeden bu işlerin üstesinden gelebiliyoruz. Bu musibetin beli kırılmak üzere. İnşallah bayrama Allah öyle nasip ederde kucaklaşacağımız aslında var olduğunda kıymetini bilmediğimiz bu değerleri bu musibetten dolayı da hatırlar olduk. Zonguldak olarak çok şükür bir eksikliğimiz yok. Kime ne diyorsak o eksiğimizi gideriyor. Hiç kimsenin mağdur olmayacağı bir zamanı yaşıyoruz. Mesela Gülüç'ten bizi arayıp da 'Şu eksiğimiz var' diyeni hiç görmedik. Değerli başkanım onun için sizi ayriyeten tebrik ediyorum. Bu işleri yapmışsınız. Zonguldak'ın tamamında da bu şekilde çalışan ve emek sarf eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." - ZONGULDAK

Zonguldak, AK Parti, Gülüç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:49 Kaynak: İHA

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