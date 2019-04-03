AK Parti Milletvekillerinden Tanış'a Tebrik Ziyareti

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, resmi olmayan sonuçlara göre Gürpınar belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Hayrullah Tanış'a tebrik ziyaretinde bulundu.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, resmi olmayan sonuçlara göre Gürpınar belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Hayrullah Tanış'a tebrik ziyaretinde bulundu.



AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer ile Gürpınar'a gelen Kartal ve Arvas, Tanış'ı ziyaret ederek, tebrik etti.



Türkmenoğlu, yaptığı konuşmada, Tanış'ın ilçeye olan sevgisini her zaman dile getirdiğini belirterek, teşkilat mensupları ile kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterdiklerini söyledi.



Tanış da destek veren herkese teşekkür ederek, "2014 seçimlerine göre oylarımızı yükselttik. Hamdolsun birçok sandıktan birincilikle çıktık. Şimdi yapacak çok işimiz var. Verdiğimiz sözler var. Bunları yerine getirmek için gayret ve azimle çalışacağız." dedi.

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