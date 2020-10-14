AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat'dan Akçakale ziyareti - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı ziyaret etti.

Polat, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak Yalçınkaya'yı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akçakale Belediyesince yapımı süren çalışmaları yerinde inceleyen Polat, "Akça Kadınlar Üretiyor Projesi" kapsamında biber hasadı yapan kadınları da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Yalçınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Polat'a teşekkür etti.

Polat, Kaymakam Oltan Bayraktar'ı ziyaretinde ise bir süre görüşerek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Polat'a ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık da eşlik etti.