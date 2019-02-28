Son Dakika Haberleri: AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin Açıklaması

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbesinin 22'nci yılında partililerle birlikte Ömer Halisdemir Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin Açıklaması, System.String[]
AK Parti Niğde İl Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbesinin 22'nci yılında partililerle birlikte Ömer Halisdemir Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Postmoderin darbe konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, milletin iradesine vurulmaya çalışılan pranganın 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gittiğini söyledi. Peşin, "28 Şubatta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulundular. Üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yaparak sindirme politikası izlediler. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleri ile insanların değerlerine inançlarına kültürüne bölerek kategorize ettiler. Muhtar olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız bugün milli iradeden aldığı güçle ve inançla vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı Ak Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik vermeyeceğiz" dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir ve partililer katıldı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

12 Eylül, 28 Şubat, AK Parti, Niğde, Yenikadinda Gösterme, Politika
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