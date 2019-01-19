Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Belli Oldu

AK Parti'nin Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Belli Oldu

47 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu.

AK Parti'nin Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Belli Oldu, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu.

AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Cem Karaca'nın Ergene İlçe Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından boşalan göreve Burak Kağan Oğuz getirildi.

1989 yılında Midyad'ta doğan Burak Kağan Oğuz, ilk ve orta öğrenimini Çorlu'da tamamladı. 2008 yılında Kırklareli Üniversitesinde öğrenimine başlayan Oğuz, 2012 yılında işletme diplomasını aldı. 2 buçuk senedir AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kolları'nda görev yapan Oğuz, İl Yönetim Kurulu Üyeliğinin ardından 1 yıl Ar-Ge'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı ve devamında Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Burak Kağan Oğuz, Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Karaca'nın Ergene İlçe Başkanı olmasının ardından AK Parti Genel Merkezi'nin takdirleriyle İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanarak mazbatasını aldı.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Burak Kağan Oğuz, orta derecede Arapça biliyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Ergene, Cem Karaca, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:26:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]