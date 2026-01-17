AK Parti'nin Üye Sayısı Konya'da 364 Bin'i Aştı - Son Dakika
AK Parti'nin Üye Sayısı Konya'da 364 Bin'i Aştı

AK Parti\'nin Üye Sayısı Konya\'da 364 Bin\'i Aştı
17.01.2026 13:16
AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, üye sayısının 364 bin 687'e ulaştığını duyurdu.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre, partisinin Konya'da üye sayısının 364 bin 687'ye ulaştığını duyurdu.

Özgökçen, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıl değerlendirme toplantısında, vatandaşlarla iç içe bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Mahalle başkanlarıyla düzenli temaslara büyük önem verdikleri anlatan Özgökçen, muhtarlarla, millete daha iyi hizmet sunmak için yoğun çalışma içinde olduklarını vurguladı.

Özgökçen, vefanın kendileri için karakter olduğu vurgulayarak, "AK Parti bayrağını dalgalandırmış, bu kutlu davaya gönül vermiş, alın teri ile yürekleriyle 'ak' davamıza hizmet etmiş, ilçe başkanlarımızla, teşkilat mensuplarımızla buluşturduk. Bu anlayışla düzenli aralıklarla gençlerimizle birlikte programlar icra ettik. Geçen hafta gençlik zirvesinde gençlerimizle bir arada olduk. Esnaf ve sanatkarların da bu süreçte ihmal edilmedi." diye konuştu.

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyonu geçti

Bir yıllık süreçte il ve ilçe tanışma toplantılarında sorunların çözümüne yönelik büyük bir irade ortaya konulduğunu anlatan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Türkiye'de AK Parti'mizin üyesi sayısı 2 Ocak 2026'da Yargıtay Başkanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, 664 bin 568 artarak, 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Bu artış da Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığı ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. Konya'mızda da teşkilat olarak sahada yürüttüğümüz çalışmalarla üye sayımız 37 bin 200 artarak 364 bin 687'ye ulaşmıştır. İnşallah bundan sonra da durmayacak, bu dev ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de teşkilat olarak kapı kapı gezerek, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti'mizin eserlerini, hizmetlerini anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle sadece seçim odaklı değil, her zaman sahada olacağız. Milletimizin her anında yanında olmaya gayret göstereceğiz."

Toplantıya belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin Üye Sayısı Konya'da 364 Bin'i Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: AK Parti'nin Üye Sayısı Konya'da 364 Bin'i Aştı - Son Dakika
