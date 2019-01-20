AK Parti Ordu'da İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.



Daha önce Hilmi Güler'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.



AK Parti, Akkuş, Çatalpınar, Gülyalı, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.



AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Çamaş ve İkizce ilçelerinde aday göstermeyerek, MHP'nin adaylarını destekleyecek. Çamaş'ta Mahmut Ayparçası, İkizce'de Osman Kaygı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.



AK Parti'nin Ordu'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:



"Akkuş'ta İsa Demirci, Altınordu'da Aşkın Tören, Aybastı'da Beytullah Geçtan, Çatalpınar'da Ahmet Türe, Çaybaşı'nda Hüseyin Semiz, Fatsa'da İbrahim Ethem Kibar, Gölköy'de Fikri Uludağ, Gülyalı'da Talip Şen, Gürgentepe'de Yaşar Şahin, Kabadüz'de Yener Kaya, Kabataş'ta Yakup Yılmaz, Korgan'da Tuncay Kiraz, Kumru'da Yusuf Yalçova, Mesudiye'de İsa Gül, Perşembe'de Mustafa Saim Tandoğan, Ulubey'de İsa Türkcan, Ünye'de Hüseyin Tavlı."

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